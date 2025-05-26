CHP'den TMO'ya 'Alım Fiyatı' Çağrısı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin yaşadığı sorunları anlattı. Maliyetlerin fahiş olduğunu vurgulayan TMO'nun derhal çiftçiyi rahatlatacak bir alım fiyatı açıklaması gerektiğini ifade etti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP'den TMO'ya 'Alım Fiyatı' Çağrısı

Son yıllarda enflasyonun fahiş yükselişiyle ekonomik krizin tırmanması sonucu hayat pahalılığı ciddi şekilde arttı. Bu durumun en çok etkilediği sektörlerden biri de tarım sektörü oldu. CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün yükselen maliyetler ve yetersiz destek nedeniyle içinde bulunduğu durumu yeniden işaret etti. Gürer, Niğde'de buğday üreticileri ile bir araya gelerek sorunları dinledi.

'TMO HEMEN AÇIKLAMALI'

Buğday üretiminde maliyetlerin çok yükseldiğini söyleyen CHP Milletvekili, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bir an önce alım fiyatını açıklaması gerektiğini vurgulayarak bu rakamın da çiftçi refahını gözetecek bir fiyat olması gerektiğini söyledi. 2023-2024 yılında Türkiye'de 22 milyon ton buğday yetişirken geçen sene bu rakamın 20 milyon 800 bin tona düştüğünü anlatan CHP'li vekil, "İki yıldır gerileme devam ediyor. Bu şu demek: Türkiye daha çok buğday ithal edecek. Çünkü geçtiğimiz yıl buğdaya %12'lik bir artış verince çiftçi üretimden uzaklaşmaya başladı" dedi. Gürer, kuraklığın da durumu tetiklediğini ifade etti.

'ÇİFTÇİ MALİYETLER NEDENİYLE ZOR DURUMDA'

Ömer Fethi Gürer, buğday üretim maliyetlerinin Niğde'de kuru tarımda 18 lira 80 kuruş, sulu tarımda ise 17 lira 25 kuruş olarak hesaplandığını belirterek tarla için çok fazla maliyet oluştuğunu vurguladı. Çiftçinin emeğinin bu hesaba dahil bile olmadığının altını çizen CHP Milletvekili, "Hal böyle olunca yaptığı giderlerin karşılığını almak istiyor. Girdi maliyetleri katlıyor. Ürün değeri gereği gibi artmıyor" dedi.

TMO'nun bu yıl da düşük alım fiyatı açıklayabileceğini ifade eden milletvekili, Cumhurbaşkanlığı programında buğday için sadece 2,5 milyon ton alım miktarı ayrıldığını belirterek "Durum böyle olursa çiftçi tüccarın eline düşecek ama tüccar da şunu bilsin; siz üretmezseniz, tüccar da yarın bu ürünü bulamaz. İthalat lobileri, ithal ürün getirir" ifadelerini kullandı.

'İTHALATÇI POLİTİKA ZARAR VERİYOR'

Türkiye'nin bu gidişatla ithalatçı politikayı benimsemeyi sürdürmesiyle ülkenin zarar görmesinin kaçınılmaz olduğunu anlatan Gürer, "Bu nedenle, Toprak Mahsulleri Ofisi mutlak surette alım garantisi vermeli. Randevu sistemini kaldırmalı. Çiftçiyi ayağıma getir değil, tarlaya gidip ürününü almalı. Kesinlikle, 20 lira civarında çiftçi refahını sağlayacak bir alım fiyatı uygulamalı" dedi.

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