Tarımdaki Durum Çiftçiyi İsyan Ettirdi

Türkiye’de tarım ve gıda sektöründe problemler bitmezken, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerle bir araya gelerek, sorunları dile getirmeye devam ediyor. Son olarak Niğde’de bulunan Eynelli köyünde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Güngör Er isimli çiftçi CHP’li Gürer’e tarım sektörünün çıkmazlarını anlattı. Çiftçi Er, "Hiçbir şey ekmedim, zarar ediyoruz ektiğimizde. Ne diyorum bak, iyi biterse baş başa çıkarız, o da iyi biterse... Bizim ektiğimiz çavdar burada tam randımanlı olursa ancak baş başa geliyor. Eğer biraz da bu seneki gibi, önceki sene gibi kurak giderse, ekimden yüzde 50 zar zor ürün alıyoruz. Ama yani bu sefer yarı ektik. Ben Eynelli köyündenim. Bakın, ilkokul mezunuyum, çobanım, çiftçiyim. Beni Tarım Bakanı yapsınlar, yemin ediyorum bunlardan iyi yaparım. Yemin ediyorum bak, alana gelmiyorlar, çiftçiyi de dinlemiyorlar.? Beni Tarım Bakanı yapsınlar, bunlardan 1000 kat üstün yaparım. Çünkü derdini biliyorum. Ben vatandaşım, Yaşayan benim, içim yanıyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li Gürer ise, gezdiği her yerde çiftçilerin kendisine dert yandığını ve sorunların son 2 yıldır derinleştiğini söylediğini belirterek, “Ne ekeceğiz, ne yapacağız, nasıl yaşayacağız? sesimizi ülkeyi yönetenler ne zaman duyacak’ diyorlar. Her geçen gün tarımda küçük işletmeler daralıyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, Türkiye’nin tarım politikalarının masa başında oturarak alındığına dikkat çekerek, “Eynelli Köyü’nde bahçe tarımı gelişmesi lazım. Hayvancılık ve bahçe... Biz sürekli söylüyoruz: alana gidin, çiftçimizi dinleyin. Çiftçimizin, hayvancılık yapanımızın, bahçesi olanın derdini dinleyin, çözüm üretin. Masa başında oturmakla çözüm olmuyor” diye konuştu.

Çiftçi Er ise, borçlarının artışını rakamlarla şöyle anlattı:

“Kredi kullanıyoruz, borçtan kurtulamıyoruz. Bankaya 30.000 TL bugün yatırdım. Yani krediyi alıyorsun, krediyi krediyle ödüyorsun. 1.000 lirayla başladık, şu anda herhalde 600 bin ila 700 bin lira arası borcum var.”