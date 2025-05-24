KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY ve Nicesi... İşte TUSAŞ'ın 10 Yıllık Planı

TUSAŞ'ın Kahramankazan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında TUSAŞ2ın 10 yıllık projeksiyonu detaylıca anlatıldı.

TUSAŞ üretim hatlarındaki projelere ilişkin konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ, 350'den fazla GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 ve benzeri platformların üretimini planladıklarını söyledi.

Demiroğlu ‘Afrika pazarında büyüyoruz. Cezayir, Suudi Arabistan, Nijerya ve Brezilya'da ofislerimizi açma çalışmalarımız başladı’ dedi.

'HÜRKUŞ'TAN 15 TANE YAPTIK'

2024'te cirolarının 3 milyar dolara yaklaştığını, bu yıl da 4,3 milyar dolarlık ciro hedeflediklerini ifade eden Demiroğlu HÜRKUŞ eğitim uçağı için 55 siparişlerinin olduğu belirtti. Demiroğlu ‘Siparişlerden 10 tanesini bu sene vereceğiz. HÜRKUŞ'tan 15 tane yaptık. Bunların 5 tanesi şu anda kullanımda, 7 tanesini de bu sene içinde isteyen ülkelere vermeyi planlıyoruz’ diye konuştu.

'NATO'NUN KAPISINI AÇMASINI ÜMİT EDİYORUZ'

HÜRJET'in İspanya tarafından kendi eğitim uçak ihtiyacını karşılamak üzere seçildiğini vurgulayan Demiroğlu şirketin 10 yıllık planlarını şöyle anlattı: Savunma Sanayii Başkanlığımızın (SSB) koordinesinde projeleri hayata geçiriyoruz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarını belirliyor, SSB öncülüğünde de projeleri ilerletiyoruz. HÜRJET konusunda da yerli olarak neler yapılacak, hangi firmalar, neyi, hangi sistemi yapacaklarının çalışmasına devam ediyoruz. İnşallah bu sene içinde de hem İspanya ile hem de kendi hava kuvvetlerimizle yaklaşık 100'ün üzerinde toplam sayıya ulaşan sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz. İspanya kapısının bize NATO'nun kapısını açmasını ümit ediyoruz. 'Bunu NATO'nun eğitim uçağı yapalım' diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

'2028 HEDEFLENİYOR'

Demiroğlu, HÜRJET siparişlerinin çoğalmasıyla ülkelerin de ciddiyetlerinin artacağını vurgulayarak ‘Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimatımız 2027'nin başında olacak. İspanya için de şu anda 2028 hedefleniyor’ dedi.

'2029'UN BAŞI TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ'

KAAN'da sürecin plan dahilinde devam ettiğini belirten Demiroğlu, şunları söyledi: 2025 sonu, 2026'nın başında ikinci prototipimiz, ondan birkaç ay sonra da üçüncü prototipimiz inşallah havalara çıkmış olacak. Dolayısıyla 2025'in içinde en az iki KAAN'ı, planımızda üç KAAN'ı beraber uçurma var. Daha sonra bu testlerin sonunda bir üç tane daha yapacağız ve 2028'in sonu, 2029'un başı itibarıyla da söz verdiğimiz üzere KAAN'ımızı bloklar halinde Türk Hava Kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyoruz.

'40 BİN FİTE ÇIKMASI BAŞKA BİR BAŞARI'

Demiroğlu, İnsansız hava aracı AKSUNGUR'un ANKA ile hemen hemen aynı platforma ama daha büyük yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak ‘Yaklaşık 3 bin kilometre gidip gelebiliyor. Bu, çok ciddi stratejik bir ürün, çok rağbet görüyor. Buradaki sayımız şu anda 17 ama artacak. Güzel bir haber de TEI'mizin ürettiği yerli motorumuz PD170 ile beraber 40 bin fite çıktık. Dizel bir motorun 40 bin fite çıkması, çok önemli bir başarı. Böyle bir platformun dizel bir motorla 40 bin fite çıkması başka bir başarı.

'ÜRETİM SAFHASINA GEÇECEK'

Demiroğlu, ‘Kapalı ve iç haznede silah ve mühimmat yuvasından atış yaptık. Bu, Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey. Şu anda iki prototiple devam eden çalışmalarımız inşallah önümüzdeki sene seri üretim safhasına geçecek. Hem Hava Kuvvetlerimiz hem diğer kuvvetlerimiz bu uçağı bekliyorlar. İnşallah önümüzdeki İcra Komitesinden de güzel haberlerini bekliyor olacağız’ dedi.

'500'Ü HALA BİZE İHTİYAÇ'

Yerli motorlarla ilgili gelişmelere ilişkin de konuşan Demiroğlu ‘GÖKBEY helikopter motoru epey ilerledi. Onu bir iki sene içinde kullanmaya başlayacağız. KAAN'ın motoru devam ediyor. Arkasından da 3 bin beygirlik bunların motoru gelecek. Belli bir süre Ukrayna'dan alacağız. Ondan sonra kendimize üreteceğiz çünkü toplam 600 motordan bahsediyoruz. Biz 100'ünü Ukrayna'dan alırsak 500'ü hala bize ihtiyaç’ dedi.

Kaynak: AA