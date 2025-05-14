TUSAŞ’tan Tarihi Başarı: Türk Uçağı Avrupa Semalarında! Yerli ve Milli Hürjet’le Tarih Yazılıyor
TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli jet eğitim uçağı Hürjet, İspanya Hava Kuvvetleri’nin tercihleri arasına girdi. NATO üyesi bir ülkeye ihraç edilecek olan Hürjet, Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha kanıtladı.
Kaynak: TRT
Türk savunma sanayiinin en prestijli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), uluslararası alanda büyük ses getirecek bir tarihi bir başarıya imza attı. TRT'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, İspanya Hava Kuvvetleri’nin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere Hürjet’in tercih edilmesiyle, Türkiye ile İspanya arasında kritik bir iş birliği süreci resmen başladı.
İLK ADIM ATILDI, SIRA SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE
Madrid’de düzenlenen FEINDEF 2025 Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında imzalanan anlaşmayla, İspanyol savunma sanayii şirketlerinin Hürjet projesinde alt yüklenici olarak görev almasına resmen onay verildi.
Bu gelişme, Aralık 2024’te iki ülke arasında imzalanan 24 adet Hürjet alımına yönelik Mutabakat Zaptı’nın bir üst aşamaya taşındığını gösteriyor. Yakın zamanda resmi satış sözleşmesinin de imzalanması bekleniyor.
HÜRJET UÇUŞ TESTLERİNDE RAKİPLERİNİ SOLLADI
İspanya Hava Kuvvetleri, yaşlanan F-5 filosunu yenilemek amacıyla birçok farklı platformu değerlendirdi. Yapılan teknik incelemeler ve uçuş testlerinin ardından Hürjet, üstün kabiliyetleriyle rakiplerini geride bırakarak öne çıktı. Şubat 2025’te, İspanya ve Türkiye’nin hava kuvvetleri komutanlarının birlikte Hürjet ile gerçekleştirdiği kol uçuşu, bu tercihi sembolik olarak da pekiştirdi.
ESNEKLİK VE UYARLANABİLİRLİK GÜCÜ TÜRKİYE'Yİ ÖNE ÇIKARDI
İspanya’nın Hürjet’i tercih etmesinde yalnızca teknik özellikler değil, Türkiye’nin sunduğu esneklik ve uyarlanabilirlik de etkili oldu. TUSAŞ mühendislerinin, Hürjet’i alıcı ülkenin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmesi genellikle sabit standartlarla çalışan savunma sanayiindeki gelenekleri yıkıyor. Bu durum, Türkiye’nin mühendislik kapasitesine ve Hürjet’in teknolojik esnekliğine duyulan güveni artırdı.
TUSAŞ'IN DİĞER PROJELERİNE DE KATKI SAĞLAYACAK
İspanya’ya yapılacak 24 adetlik Hürjet ihracatı, ekonomik açıdan da stratejik bir kazanım anlamına geliyor. Bu satıştan elde edilecek gelir, TUSAŞ’ın elindeki KAAN (Milli Muharip Uçak) gibi büyük ölçekli savunma projelerinin finansmanında da kullanılabilecek.