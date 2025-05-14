TUSAŞ’tan Tarihi Başarı: Türk Uçağı Avrupa Semalarında! Yerli ve Milli Hürjet’le Tarih Yazılıyor

Türk savunma sanayiinin en prestijli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), uluslararası alanda büyük ses getirecek bir tarihi bir başarıya imza attı. TRT'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, İspanya Hava Kuvvetleri’nin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere Hürjet’in tercih edilmesiyle, Türkiye ile İspanya arasında kritik bir iş birliği süreci resmen başladı.