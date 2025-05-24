Şırnak’ta Kamyonet Şarampole Devrildi: Aynı Aileden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada aynı aileden üç kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı. Olay, ilçeye bağlı İkizce köyü yakınlarında meydana geldi.

Mehmet Aytaş’ın kullandığı 06 EB 4237 plakalı Volkswagen Caddy marka kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan Mehmet Aytaş (61), Leyla Aytaş (29) ve Ceylan A. (27) tedavi altına alınırken, Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (64) ve Sibel Aytaş ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA