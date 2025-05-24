Bir Süredir Gözlerden Uzaktaydı... Abdullah Gül Ortaya Çıktı

Bir süredir gözlerden uzak olan ve siyasi gelişmeler hakkında da yorum yapmayan Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun bir aradan sonra Özbekistan'da ortaya çıktı. Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive kentlerini ziyaret eden Gül, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

'ÇOK TAKDİR ETTİM'

Ziyaretine ilişkin paylaşımında Abdullah Gül, eşiyle çektirdiği fotoğraflara yer verdi ve "Türk-İslam tarihinin “Altın Çağı”nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum" yorumunda bulundu.

Abdullah Gül, ülkenin gelişimine de değinerek "Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim" ifadesini kullandı.

Türk-İslam tarihinin “Altın Çağı”nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim. pic.twitter.com/pMR9fkg8lY — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) May 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi