Hayrünnisa Gül'den Dilek İmamoğlu'na Telefon

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün, tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta tutuklanmasının siyasetteki yankıları sürüyor. İmamoğlu hakkında iki ayrı soruşturma başlatılmış, daha sonra mali suçlar dosyası kapsamında tutuklanmıştı. 23 Mart'tan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu, görevden de alınmıştı. İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi de cezaevine konulmuştu. Operasyonun ikinci dalgası kapsamında eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da cezaevine gönderilen isimler arasında yer almıştı.

HAYRÜNNİSA GÜL'DEN TELEFON

Tüm bu gelişmelerin ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün, Dilek İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi