Hatay’ın Ünlü 10 Lezzeti Daha Tescillendi! Tarifi Hiçbir Yerde Yok

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay’da depremzedeler yaralarını sarmaya çalışırken, Hatay’ın ünlü lezzetleri de ismini duyurmaya devam ediyor.

10 LEZZET DAHA TESCİLLENDİ

Kültürü yaşatılmaya devam edilen Hatay’da 10 lezzet, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi. 25 olan coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı, yapılan çalışmalarla 50'ye çıkarıldı.

COĞRAFİ İŞARET VERİLDİ

Hatay’ın ünlü lezzetleri Aşur Yemeği, Bakla Ezmesi, Peynirli İrmik Helvası, Taş Kadayıfı, Tuzlu Yoğurt Çorbası, Yaprak Sarması, Ekşi Aşı, Bahtenis Dolması, Fellah Köftesi ve Pirzolalı Yaprak Sarmasına coğrafi işaret verildi.

'2 YILDA 2 KATINA ÇIKTI'

Çalışmaların devam ettiğini belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şunları söyledi: Tarihi yüz binlere dayanan şehrimizin her yanı ve yönüyle yeniden ihya, inşa ve imarı noktasında da bizler afette Hatay modeli olarak ifade ettiğimiz çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de coğrafi işaretli ürün sayımızın arttırılmasıyla ilgiliydi. Şehrimizde şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitlerde 600'den fazla yemek çeşidi var. Tescil olarak baktığımızda 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle 25 olan coğrafi işaretimiz, bizler çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırarak şu an itibariyle 50'ye çıkartmış durumdayız. Yani 2 yıllık bir süreçte coğrafi işaretli ürün sayımız neredeyse 2 katına çıkmış durumda.

'KÜLTÜRÜMÜZÜN ZENGİNLİĞİ'

Coğrafi işareti bir milli mesele olarak gördüklerini vurgulayan Vali Masatlı, ‘Çünkü bir ürünün mahrecini menşeini ancak bu şekilde algılayabiliriz. O bakımdan bu coğrafi işaretler hem bizim kültürümüzün zenginliğini hem insanlarımızın bu noktadaki emeklerini bir manada tescil etmek anlamına geliyor. Bu 10 coğrafi işaretimizin, başta Hatay'ımız olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

Kaynak: İHA