Okul Tuvaletinde Vahşet! Liseli Çocuk Arkadaşını Bıçaklandı

Türkiye'de şiddet olayları gitgide artarken, bu durum çocuklara ve gençlere kadar yayılmaya başladı. Son olarak 22 Mayıs'ta, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde özel bir okulda bıçaklı saldırı meydana geldi. E.Ç. (16) isimli kız öğrenci, tuvalette bulunduğu sırada sınıf arkadaşı E.B.'yi (15) sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, E.B. gözaltına alındı.

'BIÇAĞI ÇAY OCAĞINDAN ALDIM'

E.B. emniyetteki ifadesinde arkadaşını yaraladığı bıçağı çay ocağından aldığını, arkadaşının kendisine yalan söylediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Saldıran öğrencinin daha önce farklı tarihlerde ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

E.B.'nin saldırıdan sonra okuldan kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. E.B.'nin okul kapısından çıktığı sırada başka bir öğrenci tarafından durdurulmaya çalıştığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı anlar görüntüde yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA