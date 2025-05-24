Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı: 18 Yaralı

Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan merkez tren istasyonunda dün akşam saatlerinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yaralılardan 4 kişinin ağır, 14 kişinin de hafif olduğu belirtildi. Ağır yaralılar arasında üç kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Polis, saldırının ardından bir kadının gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni ve şüphelinin motivasyonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay istasyonda yoğun bir saatte meydana geldi ve çevrede büyük paniğe yol açtı.

Kaynak: DHA