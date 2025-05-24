Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı: 18 Yaralı

Almanya’nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı. Saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı: 18 Yaralı

Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan merkez tren istasyonunda dün akşam saatlerinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yaralılardan 4 kişinin ağır, 14 kişinin de hafif olduğu belirtildi. Ağır yaralılar arasında üç kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Polis, saldırının ardından bir kadının gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni ve şüphelinin motivasyonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay istasyonda yoğun bir saatte meydana geldi ve çevrede büyük paniğe yol açtı.

Almanya'da Tarihi Kriz: CDU Lideri Friedrich Merz İlk Turda Başbakan SeçilemediAlmanya'da Tarihi Kriz: CDU Lideri Friedrich Merz İlk Turda Başbakan SeçilemediDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Almanya
Son Güncelleme:
ABD'den Flaş Suriye Kararı! Yaptırımlar Resmen Kaldırıldı ABD'den Flaş Suriye Kararı! Yaptırımlar Resmen Kaldırıldı
Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur? Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur?
Trump’ın 'Harvard' Kararına Yargı Freni! Uluslararası Öğrenci Hamlesine Mahkeme ‘Dur’ Dedi Trump’ın 'Harvard' Kararına Yargı Freni! Uluslararası Öğrenci Hamlesine Mahkeme ‘Dur’ Dedi
Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti! Popüler İlçelerin Hepsini Solladı Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti
Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor