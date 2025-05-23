Trump’ın 'Harvard' Kararına Yargı Freni! Uluslararası Öğrenci Hamlesine Mahkeme ‘Dur’ Dedi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kaydetme yetkisini iptal etmişti. Bu kararın ardından üniversite Trump yönetimine dava açmıştı. ABD'de Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Trump'ı kızdıracak bir karara imza attı. Trump’ın Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kayıt hakkını iptal etme kararı geçici olarak durduruldu.

Son Güncelleme:
Trump’ın 'Harvard' Kararına Yargı Freni! Uluslararası Öğrenci Hamlesine Mahkeme ‘Dur’ Dedi

ABD'deki Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kabul programını "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle durdurmasının ardından üniversite Trump yönetimine dava açmıştı. Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs verdiği kararla, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kaydetme hakkını engelleyen kararını geçici olarak durdurdu. Karar, üniversitenin açtığı dava sonucunda alındı.

Yargıcın verdiği geçici kısıtlama emri, İç Güvenlik Bakanlığı'nın dün aldığı ve Harvard'ın Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) veri tabanına erişimini iptal eden kararını askıya aldı.

'YASA DIŞI KONTROL KURMA ÇABASI'

Harvard Rektörü Alan Garber yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararın üniversitenin ifade özgürlüğünü ve akademik bağımsızlığını açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Garber, "Bu yasadışı ve haksız eylemi kınıyoruz. Bu iptal, federal hükümetin müfredatımız, öğretim kadromuz ve öğrenci topluluğumuz üzerinde yasadışı kontrol kurma çabasının bir parçası" dedi.

Harvard Üniversitesi tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Trump yönetiminin aldığı kararın 6 bin 800’ü aşkın uluslararası öğrencinin geleceğini tehdit ettiğini ve bu öğrencilerin üniversiteye önemli katkılar sunduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN SERT YANIT

Karara ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Abigail Jackson, üniversiteyi kampüslerindeki antisemitik ve terör yanlısı ifadeleri engellememekle suçladı. Jackson, "Harvard bu sorunu en başından ciddiye alsaydı, bugün bu dava ile uğraşmak zorunda kalmazdı" şeklinde konuştu. Jackson ayrıca üniversitenin davalar açmak yerine, güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

Harvard’da okuyan uluslararası öğrenciler, üniversite ile Beyaz Saray arasındaki gerilimin kendilerini ülkelerine dönmeye zorlayabileceği endişesini dile getirdi. Üniversite yönetimi ise öğrencilerine destek mesajı verirken, süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

Uluslararası Öğrencilerin Alımını Durdurmuştu... Harvard’dan Trump Yönetimine İkinci Dava! 'Anayasayı İhlal Ediyor'Uluslararası Öğrencilerin Alımını Durdurmuştu... Harvard’dan Trump Yönetimine İkinci Dava! 'Anayasayı İhlal Ediyor'Dünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Donald Trump Harvard
Son Güncelleme:
Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı
Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var
Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile Bir Araya Geldi: İşte Görüşmede Ele Alınan Konular Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile Bir Araya Geldi: İşte Görüşmede Ele Alınan Konular
ÇOK OKUNANLAR
En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı? İşte Kulislerde Konuşulanlar... En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı?
İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü
İslam Memiş: Çok Kazandıracak İslam Memiş: Çok Kazandıracak
Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira
Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu