Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var

Almanya’da son dönemde artan bıçaklı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırı düzenlendi. Alman basınında yer alan haberlere göre, saldırıya uğrayan 6 kişi ağır, 6 kişi hafif yaralandı.

Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, durumu ağır olanlar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA