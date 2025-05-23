Altın Madeninde Zamana Karşı Yarış! 260 İşçi Yer Altında Mahsur Kaldı

Güney Afrika'da bir altın madeninde felaket yaşandı. 260 işçi yer altında mahsur kaldı.

Altın Madeninde Zamana Karşı Yarış! 260 İşçi Yer Altında Mahsur Kaldı

Güney Afria’daki Johannesburg yakınlarında altın madeninde felaket gibi bir olay yaşandı. Altın madeninde 260 işçi yer altında mahsur kaldı.

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinin yaklaşık 60 kilometre batısındaki bir özel şirkete ait altın madeninde dün yaşanan kaza sonucu 260 işçi, yer altında mahsur kaldı. Maden işletmecisi şirket tarafından yapılan açıklamada, işçilerin güvende olduğu ve madenin yer altındaki toplanma noktasında bekledikleri bildirildi. Ayrıca, işçilere yiyecek sağlandığı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.

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Kaynak: DHA

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