Berlin’de İlkokulda Bıçaklı Saldırı: 11 Yaşındaki Öğrenci Ağır Yaralı

Almanya’nın başkenti Berlin'deki Weinmeisterhorn İlkokulu’nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. Kimliği henüz açıklanmayan saldırganın olay sonrası kaçtığı, yaralı öğrencinin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, olayın ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı ve saldırıyla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Berlin Emniyeti, saldırganın kimliğini belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ve bölgede güvenlik kameralarının incelendiğini aktardı.

Saldırının nedeni ya da saldırgan ile mağdur arasında herhangi bir bağ olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA