Trump Yönetiminden Harvard’a Yaptırım: Uluslararası Öğrenci Programı Askıya Alındı

ABD'de Donald Trump liderliğindeki yönetim, Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci programını durdurma kararı aldı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, üniversiteye gönderdiği resmi yazıyla, Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının geçersiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Noem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Harvard’ın öğrenci değişim sertifikası, yasalara uymadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verdi. Noem ayrıca, üniversitenin kampüsünde antisemitizmi teşvik ettiğini ve Çin ile ilişkilerinin şüpheli olduğunu öne sürdü.

Harvard’ın yabancı öğrenci kabulünün bir hak değil, bir ayrıcalık olduğunu savunan Trump yönetimi, üniversitenin gerekli adımları atmayı reddettiğini ve hukuki gereklilikleri yerine getirmediğini belirtti. Noem, “Defalarca uyarılmalarına rağmen gerekli düzenlemeleri yapmadılar” dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda, başta Filistin’e destek amaçlı düzenlenen gösteriler olmak üzere kampüs protestoları nedeniyle, federal hükümet Harvard dahil birçok üniversiteyi mercek altına almıştı. Bu kapsamda, Trump yönetimi çeşitlilik ve eşitlik politikalarını da eleştirerek bazı fonların kesileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump’ın oluşturduğu “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü”, Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumların desteğiyle faaliyete geçmişti. Bu süreçte Harvard’a sağlanan yaklaşık 2,2 milyar dolarlık federal fon ile 60 milyon dolarlık sözleşmeler askıya alındı.

Harvard Üniversitesi ise yapılan müdahalelerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, fon kesintisine karşı dava açmıştı. Üniversite yönetimi, öğrenci ve akademik özgürlüklerin siyasi baskılarla engellenemeyeceğini savunuyor.

Kaynak: AA