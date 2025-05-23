ABD'de İki İsrailli Diplomatı Öldüren Rodriguez, Hakim Karşısına Çıktı

Washington’da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin davada ilk duruşma tamamlandı. Sanık Elias Rodriguez, hakkında ölüm cezası talebiyle yargılanıyor; saldırının nefret ve terör suçu olarak incelendiği bildirildi.

ABD'de İki İsrailli Diplomatı Öldüren Rodriguez, Hakim Karşısına Çıktı

ABD’nin başkenti Washington’da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Elias Rodriguez ilk kez hâkim karşısına çıktı. Hakkında ölüm cezası talep edilen Rodriguez, suçlamaları reddederken, olayın antisemitik ve terör eylemi niteliğinde olduğu yönündeki soruşturma derinleşerek devam ediyor. Yetkililer, saldırının özellikle Yahudi toplumunu hedef alan organize bir şiddet girişimi olduğunu ifade etti.

ABD'de İki İsrailli Diplomatı Öldüren Rodriguez, Hakim Karşısına Çıktı - Resim : 1

TUTUKLU YARGILANIYOR

30 yaşındaki Rodriguez'in, Washington DC federal mahkemesinde çıkarıldığı duruşmada tutuklu yargılanmasına karar verildi. Sanık, üzerine atılı suçlamaların tamamını reddetti. Savcı Jeff Nestler duruşma sonrası, "Bu dava, çok sayıda tanık ve delil içeren karmaşık bir süreç. Geniş bir suç mahallinden elde edilen bulgularla derinlemesine bir soruşturma yürütüyoruz" açıklamasını yaptı. Bir sonraki duruşma, 18 Haziran saat 13.00’te görülecek.

Geçici Washington Bölge Savcısı Jeanine Pirro, saldırının nefret suçu ve terör eylemi olarak iki ayrı başlıkta incelendiğini aktardı. "Bu sadece ilk suçlama. Deliller gerektirdiğinde ek suçlamalar eklenecek. Antisemitizme, özellikle başkentte, asla tahammül göstermeyeceğiz" diyen Pirro, Yahudi toplumuna yönelik bu tür saldırılara karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini vurguladı. Pirro ayrıca, davanın ilerleyen süreçte büyük jüriye taşınabileceğini ifade etti.

21 BOŞ KOVAN BULUNDU

Mahkeme kayıtlarına göre saldırı sistematik şekilde ve yakın mesafeden gerçekleştirildi. Rodriguez’in belinden çıkardığı 9 mm tabancayla, kurbanlarını yere düştükten sonra dahi ateş etmeye devam ettiği, kadın kurbanın kaçmaya çalıştığı sırada yeniden hedef alındığı bilgisi yer aldı. Olay yerinde 21 boş kovan bulundu. Saldırının önceden planlandığı, kullanılan silahın yasal yollarla Mart 2020’de Illinois’ten temin edildiği ve Rodriguez’in saldırı günü sabah Chicago’dan Washington’a uçtuğu belirtildi.

ABD'de İki İsrailli Diplomatı Öldüren Rodriguez, Hakim Karşısına Çıktı - Resim : 2
Öldürülen Sarah Milgrim (solda) ve Yaron Lischinsky

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENİYOR

FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Rodriguez’in dijital geçmişi ve sosyal medya hesapları inceleniyor. "Şüphelinin dijital ayak izlerine, sosyal medya hesaplarına, elektronik cihazlarına ve internette paylaşılan manifestolara erişmek için arama emirleri çıkarıldı" diyen FBI yetkilisi Steven J. Jensen, saldırının olası ideolojik bağlantılarını da ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Rodriguez, biri yabancı misyon görevlisini öldürme olmak üzere, iki cinayet ve çok sayıda ağır suçla yargılanıyor.

Saldırıya dair geniş kapsamlı soruşturma sürerken, Adalet Bakanlığı, FBI, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ve yerel güvenlik birimleri ortak basın toplantısı düzenledi. Yetkililer, saldırının "hedefli bir antisemitik terör eylemi" olduğunu vurguladı. "Bu nefret saldırılarına karşı tek yürek olduk. Washington halkı, bu topluluğun yanındadır" diyen Bowser, Yahudi toplumuna yönelik desteklerini yineledi. FBI ve polis, kamu güvenliğini sağlamak adına Yahudi kurumlarında ek devriyeler başlattı.

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Kaynak: AA-İHA

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