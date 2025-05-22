ABD'de Bir Uçak Faciası Daha! Yerleşim Bölgesine Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

ABD’de yaşanan uçak facialarına bir yenisi eklendi. California'da Cessna 550 tipi küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. En az 15 ev ile çok sayıda araç yandı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

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ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde Cessna 550 tipi küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Murphy Canyon Mahallesi’ne düşen uçak nedeniyle en az 15 ev ile çok sayıda araç yanarken, yaklaşık yüz kişi de tahliye edildi.

2 ÖLÜ, 8 YARALI

Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralanan 8 kişiden 1'inin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ise olay yerinde tedavi edildiği bildirildi.

San Diego İtfaiye Şefi Yardımcısı Dan Eddy, olay yerinde geniş bir alana yayılan enkaz bulunduğunu belirterek, "Her yerde uçak parçası var. Bu kadar büyük bir cismin bu hızla çarpması çok yönlü hasara neden oldu" ifadelerini kullandı. Eddy, uçaktaki kişilerin tümünün öldüğünü düşündüklerini, ölenlerin mahalle sakini olmadığını vurguladı.

Kazanın ardından uçaktan dökülen jet yakıtının çevredeki sokaklara yayılması sonucu kaza alanından uzak noktalarda da yangınlar çıktığı kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenini araştırmak üzere olay yerine uzman ekipler gönderdi. İlk belirlemelere göre uçakta herhangi bir iletişim kesintisi yaşanmadı ancak sisli hava ve gece koşullarının etkili olabileceği değerlendiriliyor. San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, "Acil müdahale ekiplerimiz olağanüstü bir iş çıkardı. Kaybımız büyük, ama daha büyük bir felaketin önüne geçildi" açıklamasında bulundu. Soruşturmanın sonuçlanmasının birkaç günü bulabileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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