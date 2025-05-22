CIA Genel Merkezi'nde Silah Sesleri! 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücüye Ateş Açıldı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Genel Merkezi girişinde hareketli dakikalar yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü nedeniyle ateş açıldı. Güvenlik güçleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Son Güncelleme:
CIA Genel Merkezi'nde Silah Sesleri! 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücüye Ateş Açıldı

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Genel Merkezi girişinde dur ihtarına uymayan sürücü nedeniyle ateş açıldı.

Adı açıklanmayan kaynaklar, sürücünün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirterek, sürücünün alkollü araç kullandığı için ceza geçmişi olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin açtığı ateşte sürücünün vurulup vurulmadığı bilinmezken, aracın CIA yerleşkesinin içine girmediği ve hiçbir güvenlik görevlisinin yaralanmadığını belirtildi.

Olay sonrası CIA yerleşkesi kilit altına alınırken, çevredekiler yollar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD Gözaltı
Son Güncelleme:
Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor
Zeleskiy'den Esir Takası Açıklaması Zeleskiy'den Esir Takası Açıklaması
Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı
ABD'de Vergi İndirimi Tasarısı'na Onay Çıktı ABD'de Vergi İndirimi Tasarısı'na Onay Çıktı
Filistinli Esir İsrail Hapishanesinde Öldü Filistinli Esir İsrail Hapishanesinde Öldü
Rusya Ukrayna'da Bir Yerleşim Birimini Ele Geçirdiğini Açıkladı Rusya Ukrayna'da Bir Yerleşimi Ele Geçirdiğini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor! İşte Yeni Adı
Sadece Aldıkları Maaşla Milyarder Oldular! Bu Mesleği Seçenler Çok Kazanacak Sadece Aldıkları Maaşla Milyarder Oldular! Bu Mesleği Seçenler Çok Kazanacak
Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti
Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak
Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı! Dudak Uçuklatan Rakamla El Değiştirdi, Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı