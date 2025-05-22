CIA Genel Merkezi'nde Silah Sesleri! 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücüye Ateş Açıldı

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Genel Merkezi girişinde dur ihtarına uymayan sürücü nedeniyle ateş açıldı.

Adı açıklanmayan kaynaklar, sürücünün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirterek, sürücünün alkollü araç kullandığı için ceza geçmişi olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin açtığı ateşte sürücünün vurulup vurulmadığı bilinmezken, aracın CIA yerleşkesinin içine girmediği ve hiçbir güvenlik görevlisinin yaralanmadığını belirtildi.

Olay sonrası CIA yerleşkesi kilit altına alınırken, çevredekiler yollar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA