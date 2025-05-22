ABD'de Vergi İndirimi Tasarısı'na Onay Çıktı

ABD'de vergi indirimi tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçti. Karara ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “Tek büyük güzel yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Bu, muhtemelen ülkemiz tarihinde imzalanacak en önemli yasal düzenleme olacak” dedi.

ABD'de Vergi İndirimi Tasarısı'na Onay Çıktı

ABD’de vergi indirimi tasarısına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tasarı Temsilciler Meclis’inde kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, ‘vergi indirimi tasarısı’ 214 ‘hayır’ oyuna karşılık, 215 ‘evet’ oyuyla tasarı geçti.

Tasarının Senato'dan da geçmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması ve ardından yasalaşması bekleniyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tek büyük güzel yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Bu, muhtemelen ülkemiz tarihinde imzalanacak en önemli yasal düzenleme olacak” diye yazdı.

Kaynak: DHA

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