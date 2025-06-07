Turizm Devi Krize Kafa Tuttu: 2025'in Dev Hamlesi Sektörü Hareketlendirdi

ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ MODELİ SATIN ALDI

Yeni nesil MAN Lion’s Coach, dünya çapında kazandığı ödüllerle de güven veriyor. Model, 2020 yılında “Coach of the Year – Yılın Otobüsü” ve 2022’de “Sustainable Bus Award – Sürdürülebilir Otobüs Ödülü” gibi prestijli unvanlara layık görüldü. Bu yönüyle hem çevre dostu hem de teknolojiyle entegre bir seyahat imkânı sağlıyor.