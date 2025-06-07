Turizm Devi Krize Kafa Tuttu: 2025'in Dev Hamlesi Sektörü Hareketlendirdi
Türkiye’de son dönemde ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok otobüs firması faaliyetlerini durdurmak zorunda kalırken, sektörün köklü isimlerinden Özkaymak Turizm dikkat çeken bir hamle yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
1950 yılından bu yana seyahat sektöründe hizmet veren firma, 2025 yılı otobüs yatırımları kapsamında MAN Lion’s Coach modelini filosuna kattı. Konya merkezli Özkaymak Turizm, MAN’ın yetkili bayisi MAPAR aracılığıyla gerçekleştirdiği alımda, 13 metrelik ve 2+1 koltuk düzenine sahip yeni nesil Lion’s Coach otobüsünü Ankara Akyurt’taki MAN showroomunda düzenlenen törenle teslim aldı. Törene firma yöneticileri ve MAN yetkilileri katıldı.
Yeni otobüs, özellikle konfor, güvenlik ve teknoloji konularındaki üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Düşük yakıt tüketimi, uzun bakım aralıkları ve ergonomik iç tasarımıyla hem firmalar hem de yolcular için tercih sebebi oluyor.
ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ MODELİ SATIN ALDI
Yeni nesil MAN Lion’s Coach, dünya çapında kazandığı ödüllerle de güven veriyor. Model, 2020 yılında “Coach of the Year – Yılın Otobüsü” ve 2022’de “Sustainable Bus Award – Sürdürülebilir Otobüs Ödülü” gibi prestijli unvanlara layık görüldü. Bu yönüyle hem çevre dostu hem de teknolojiyle entegre bir seyahat imkânı sağlıyor.