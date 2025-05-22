Zeleskiy'den Esir Takası Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılması planlanan esir takasına ilişkin konuştu.

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Zeleskiy'den Esir Takası Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’daki barış zirvesinde 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasına ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, Rusya tarafının listesini incelemeye başladıklarını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Rus tarafıyla anlaştıkları ‘1000’e karşılık 1000 esir’ takasını gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Esir takası konusuna yapılan anlaşmanın Türkiye'deki müzakerelerin sonucu olduğunu aktaran Zelenskiy, “Rus tarafından, listede sunulan her kişinin ayrıntılarını öğreniyoruz” dedi.

Kaynak: DHA

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