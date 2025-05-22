Çin ve Fransa Arasında Telefonla 'Otorite' Görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. Cinping'in Macron'a BM'nin otoritesinin ve statüsünün korunması gerektiğini söylediği belirtildi.

Çin ve Fransa Arasında Telefonla 'Otorite' Görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmede, Çin ile Fransa'nın uluslararası düzeni koruyan, güvenilir, küresel büyümeyi teşvik eden aktörler olma önerisinde bulundu. Ayrıca çok taraflı iş birliğini yönlendiren ilerici aktörler olunması gerektiğini vurguladı.

Şi, iki ülkenin Birleşmiş Milletler'in otorite ve statüsünü koruması, uluslararası ticaret kurallarını ve dünya ekonomik düzenini savunmasıyla gerçek çok taraflılığı uygulaması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: DHA

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