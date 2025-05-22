Kan Donduran Menendez Kardeşler Davasında Flaş Gelişme

Dünya gündeminden düşmeyen Menendez kardeşlere 30 yıldan fazla bir süre sonra şartlı tahliye imkanı doğarken, söz konusu talebin değerlendirileceği duruşma iki aydan fazla bir süre ertelendi. Başta 13 Haziran'da yapılacağı açıklanan duruşma 21-22 Ağustos tarihine çekildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Kan Donduran Menendez Kardeşler Davasında Flaş Gelişme

ABD'nin en medyatik cinayet davalarından olan Menendez davası, Netflix tarafından çekilen belgesel ve dizi projesiyle yeniden gündeme oturdu. 54 yaşındaki Erik Menendez ve 57 yaşındaki Lyle Menendez kardeşlerin şartlı tahliye başvurusu yapmasının ardından söz konusu talebin değerlendirileceği duruşma, iki aydan fazla bir süre ertelendi.

California eyaletindeki evlerinde 1989 yılında anne ve babalarını vahşice öldüren Menendez kardeşler, aileleri tarafından uzun yıllar sistematik istismara maruz bırakıldıklarını iddia etmeleri nedeniyle kamuoyunun bir kesiminden büyük destek görüyor. Bu nedenle 13 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan şartlı tahliye duruşmasına da birçok kişi katılmak istedi. Ancak duruşma 21 ve 22 Ağustos'a ertelendi.

Kan Donduran Menendez Kardeşler Davasında Flaş Gelişme - Resim : 1

YILLAR SONRA TAHLİYE YOLU AÇILDI

Erik ve Lyle Menendez kardeşler, işledikleri cinayetlerin ardından şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmışlardı. Ancak tutuklu olarak geçirdikleri zaman, sosyal medyada olayın viral olmasıyla istismara uğradıkları yönündeki beyanlarının göz önünde bulundurulması sayesinde şartlı tahliyenin yolu açıldı.

Menendez kardeşler cezaevinde geçirdikleri tüm zamanı eğitim ve toplum örgütlenmesi için harcadı. Haziran 2024'te Lyle Menendez, 23 mahkum arkadaşıyla birlikte sosyoloji alanında lisans derecesini aldı ve şu anda da şehir planlama alanında yüksek lisans yapıyor. Erik Menendez de hapishanede diğer mahkumlara çeşitli konularda eğitimler veriyor.

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Menendez Kardeşler Davasında Yeni Gelişme: Tahliye Yolu AçıldıMenendez Kardeşler Davasında Yeni Gelişme: Tahliye Yolu AçıldıGüncel
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