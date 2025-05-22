Gazze’de Felaket Derinleşiyor: Can Kaybı 53 Bin 762'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, bölgedeki insani kriz gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren bombardımanlarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 53 bin 762'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 107 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 247 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu sayıların içerisinde enkaz altından çıkarılan 3 sivilin kalıntıları da bulunuyor.

İsrail ordusunun özellikle yerleşim yerlerini hedef alması, okullar, hastaneler ve mülteci kamplarının büyük yıkıma uğramasına yol açtı.

18 Mart'ta tek taraflı olarak bozulan ateşkesten bu yana 3 bin 600'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, on binlercesi yaralandı. Yaralı sayısı ise toplamda 122 bini aştı. Gazze'de sağlık altyapısı çökmüş durumda; ilaç, su ve gıdaya erişim neredeyse imkansız hale geldi.

Kaynak: İHA