Donald Trump’ın ‘Putin’ Yalanı Ortaya Çıktı! Bütün Avrupa Liderlerine Tek Tek Anlatmış

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın 18-19 Mayıs tarihlerinde bazı Avrupa ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine ilişkin dikkat çekici yeni iddialar gündeme geldi.

18 Mayıs’ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile temas kurduğu belirtilen Trump’ın, 19 Mayıs’taki telefon görüşmesinde ise (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğü ifade edildi.

'PUTİN SAVAŞI KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYOR'

Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmeye ilişkin olarak Rusya ile Ukrayna'nın derhal ateşkes müzakerelerine başlayacağına dair yorumlarda bulunan Trump’ın, bunun hemen ardından temasa geçtiği Avrupalı liderlere ise Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kazanma yolunda olduğunu düşündüğü için savaşı bitirmeye hazır olmadığını söylediği öne sürüldü. Bu ifadenin, Moskova yönetiminin geçmişte dile getirdiği ‘barış yanlısı’ tutumla çeliştiğine dikkat çekildi.

ÇOK KONUŞULACAK 'MOSKOVA' İDDİASI

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, Trump 18 Mayıs’ta görüştüğü liderlere, eğer Rusya ateşkes konusunda uzlaşmazsa Moskova'ya yaptırım uygulayabileceğini söylediği iddia edildi.

TRUMP İLE PUTİN'İN KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik görüşmemi yeni tamamladım. Çok iyi geçtiğine inanıyorum. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşa son vermek için müzakerelere başlayacak” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin detaylarını aktarırken, Trump ayrıca "Konuşmanın tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı, bunu daha sonra değil, şimdi söylerdim” değerlendirmesini yaptı. Trump, Rusya’nın, bu felaket "kan gölü" sona erdiğinde ABD ile büyük ölçekli ticaret yapmak istediğini ve kendisinin de buna katıldığını belirtmişti.







Kaynak: Haber Merkezi