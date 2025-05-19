Trump ve Putin’den 2 Saatlik Zirve! Dikkat Çeken 'Ateşkes' Mesajı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 3 yıldır devam ederken, taraflar İstanbul’da masaya oturarak barışın yolunu aradı. İstanbul’daki görüşmelerde henüz bir sonuç alınamazken, ABD Başkanı Donald Trump geçen gün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıklamıştı.

Trump İstanbul'daki zirvenin öncesinde Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Putin'in de İstanbul'a gelmesi beklenmiş ancak Moskova cephesinden yapılan açıklamalarda bunun mümkün olmadığı kaydedilmişti.

TRUMP İLE PUTİN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün iki saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından ilk açıklama Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. "Trump ile görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum" diyen Putin, İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların "genel olarak doğru yolda" olduğunu gösterdiğini belirtti. Putin ayrıca Rusya’nın gelecekteki barış görüşmelerine ilişkin memorandum üzerinde Ukrayna ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

'ATEŞKES MÜMKÜN'

Putin, "Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır. Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün. Genel olarak doğru yoldayız, Rusya ve Ukrayna her iki tarafa da uygun tavizler bulmalı. Krizin kökeninde yatan etkenler ortadan kaldırılmalı." dedi.

Putin ayrıca Moskova ve Kiev görüşmelerine verdiği destek için Trump'a teşekkür etti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmeye ilişkin, "Putin ile iki saatlik görüşmenin ruhu ve tonu mükemmeldi. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sonu için müzakerelere başlayacak" açıklamasını yaptı.

Trump, Rusya’nın Ukrayna ile savaş sona erdiğinde ABD ile geniş kapsamlı ticaret yapmak istediğini belirterek, "Ben de bu fikre katılıyorum" dedi. Trump ayrıca Vatikan’ın Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya büyük ilgi duyduğunu belirtti.



Kaynak: Haber Merkezi