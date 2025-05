ABD'de 2 İsrailli Diplomat Öldürüldü

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında görevli iki elçilik çalışanının "anlamsız bir şekilde" öldürüldüğünü bildirdi. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirten Noem, “Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz” dedi.

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims. We will bring this depraved perpetrator to justice.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan FBI Direktörü Kash Patel ise olayın, FBI’ın Washington Saha Ofisi yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Patel, güvenlik güçleriyle birlikte soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini ifade etti.

My team and I have been briefed on the shooting tonight in downtown DC outside the Capital Jewish Museum and near our Washington Field Office. While we’re working with MPD to respond and learn more, in the immediate, please pray for the victims and their families. We will keep…