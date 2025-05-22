ABD'de 2 İsrailli Diplomat Öldürüldü

Washington’da iki elçilik çalışanı Yahudi Müzesi yakınlarında öldürüldü. ABD İç Güvenlik Bakanı olayı “anlamsız” olarak niteledi, failin yakalanacağını söyledi. FBI, saldırının saha ofisleri yakınında gerçekleştiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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ABD'de 2 İsrailli Diplomat Öldürüldü

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında görevli iki elçilik çalışanının "anlamsız bir şekilde" öldürüldüğünü bildirdi. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirten Noem, “Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz” dedi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan FBI Direktörü Kash Patel ise olayın, FBI’ın Washington Saha Ofisi yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Patel, güvenlik güçleriyle birlikte soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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