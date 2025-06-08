Bursa'da Acı Olay: Denize Giren İki Kardeşi Ölüm Ayırdı

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Her yaz artan boğulma vakaları, özellikle deniz, göl ve havuz gibi su kaynaklarında yaşanan kazalar nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, suya girmeden önce alınacak önlemler ve bilinçli davranmanın hayat kurtardığını vurguluyor. Kahreden haberin bu seferki adresi Bursa oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Sahili'nde, denize giren iki yabancı uyruklu kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti, diğeri ise son anda kurtarıldı.

Olay, iskeleden denize atlayan kardeşlerin bir süre sonra çırpınmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik botunun müdahalesiyle kardeşlerden biri sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer kardeşin ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA