Burhanettin Bulut Canlı Yayında Açıkladı: Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumunda Son Durum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, havuzda yaşanan arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bulut, "Sabah organları tepki vermeye başladı. İzmir'den özel bir cihaz getirildi. Müdahalelerle durumu biraz daha iyiye gitti" dedi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaşadığı sitenin havuz bölümünde meydana gelen bir arızayı kontrol etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL HASTANEDE

TV100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına telefonla bağlanan Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın hastane bahçesinde Zeyrek'ten gelecek iyi haberi beklediğini aktardı.

'KALBİ DURDU'

Olay anını ve sağlık sürecini detaylandıran Bulut, Zeyrek'in bir süre kalbinin durduğunu, yapılan müdahalelerle tekrar hayata döndürüldüğünü ifade etti. "Epey bir saat kalp durmuş. Müdahale sonrası tekrar çalıştırılmış. Bu çok sık görülen bir durum değil" diyen Bulut, Zeyrek'in güçlü iradesiyle bu zor süreci aşabileceğini söyledi.

'EŞİ ELEKTRİĞİ KESTİ'

Kazanın yaşandığı anda Zeyrek'in eşinin duyduğu ses üzerine hızla müdahale ettiğini anlatan Bulut, "Eşi sesi duyunca gelip bakıyor ve olayın farkına varıp hemen şalteri indiriyor. Asıl mucize burada yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Bulut, geceye kıyasla sabah saatlerinde daha olumlu bir tablo ortaya çıktığını söyledi. "Sabah organları tepki vermeye başladı. İzmir'den özel bir cihaz getirildi. Müdahalelerle durumu biraz daha iyiye gitti" dedi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni AçıklamaManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni AçıklamaGüncel

Kaynak: tv100

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