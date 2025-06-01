Şanlıurfa'da Yürek Yakan Ölüm! Yeğenini Kurtarmak İsterken Boğuldu

Şanlıurfa'da 10 yaşındaki yeğeninin boğulmasına engel olmak için suya atlayan 30 yaşındaki amcası Naif Polat, boğularak hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da Yürek Yakan Ölüm! Yeğenini Kurtarmak İsterken Boğuldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne topu almak için giren yeğenini kurtarmaya çalışan amca hayatını kaybetti.

Kasımkuyu Mahallesi'ndeki baraj gölü civarında ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki Mesut Can Polat, suya düşen topunu almak isterken suda kayboldu. Durumu gören amca Naif Polat (30), suya girerek yeğenini kurtardığı sırada gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Bozova Bot Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin çalışması sonucu Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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