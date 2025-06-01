İstanbul’da Öldürdü Kocaeli’de İtiraf Etti! Dehşeti Yaşatan Arkadaştan Akılalmaz Savunma

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir polis merkezine giden 34 yaşındaki Matematik Mühendisi Demet Çabuk’un polise yaptığı itiraf kan dondurdu. Demet Çabuk, Beşiktaş'taki evinde 39 yaşındaki arkadaşı Zilif Öztürk'ü yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü söyledi.

10’DAN FAZLA BIÇAK DARBESİ

Çabuk'un itirafı üzerine belirttiği adrese giden polis ekipleri, evde Zilif Öztürk'ün cansız bedenini buldu. Olay yeri incelemesinde cinayetin 30 Mayıs'ta işlendiği, Zilif Öztürk'ün karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçaklandığı tespit edildi.

EVE SIK SIKI GELİYORMUŞ

Cinayeti itiraf eden Demet Çabuk, arkadaşını neden öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi. Polis ekiplerinin geriye dönük incelemesinde, Öztürk'ün cinayetin işlendiği eve sık sık gelip gittiği belirlendi. Zilif Öztürk'ün cansız bedenini Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Demet Çabuk ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA