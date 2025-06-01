İstanbul'da Korku Dolu Anlar: İşçilerin Kaldığı Konteynerler Alevlere Teslim Oldu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir inşaatta işçilerin kaldığı 3 konteynerde yangın çıktı. Konteynerlerin boş olması olası bir faciayı engelledi.
Gaziosmanpaşa'ya bağlı Yıldıztabya Mahallesi Bayır Sokak'ta bulunan işçilere ait konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konteynerlerin bulunduğu inşaat alanının çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Boş olduğu tespit edilen konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
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