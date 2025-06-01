Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Ro-Ro Gümrük Limanı’ndan tırla yasa dışı yollardan yurt dışına sigara çıkarılacağı bilgisini edindi. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi sonrası , Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terminal girişinde tırı durdurularak arama yapıldı.

Aramada dorsenin altına gizlenmiş vaziyette bin 350 paket çeşitli markalarda sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA