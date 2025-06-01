Aydın'da Kaçakçılara Operasyon: Tam 3 Ton...

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik koordineli bir çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucunda, Kuşadası ilçesinde sigara sarımı yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen M.B., R.Y. ve B.O. isimli şahısların iş yeri ve ikametlerine operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 2 ton 988 kilogram kıyılmış tütün, 180 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 75 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 1 adet sigara sarma makinesi ile 5 adet tütün kıyma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA