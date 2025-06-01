Bakan Kurum'dan Özgür Özel'in Sözlerine Esprili Gönderme

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkileyerek Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Büyük yıkımın ardından, yaraları sarmak ve bölgeleri yeniden ayağa kaldırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm imkanlarını kullanarak sahaya indi. Bakanlık, hem kısa vadeli acil müdahaleler hem de uzun vadeli yeniden inşa projeleriyle bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor.

201 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Depremin üzerinden geçen iki yıllık sürede, özellikle kalıcı konutların yapımında büyük mesafe kaydedildi. Bakanlığın verilerine göre, şu ana kadar deprem bölgesinde 201 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Öte yandan yıl sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerinin tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

BAKAN KURUM'DAN 'KARARLILIK' VURGUSU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu sürece ilişkin yaptığı açıklamada kararlılık vurgusu yaptı: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu, iş yerini bitirip depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Dünyada bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa sürede tamamlamak nasıl olurmuş, başta muhalefete ve sonra tüm dünyaya göstereceğiz”

İki yıl içinde ciddi ilerleme sağlandığını belirten Bakan Kurum, teslim edilen konut sayısına dikkat çekerek şöyle konuştu: “201 bin konutu alnımızın akıyla, gayretimizle, emeğimizle vatandaşlarımıza teslim ettik. Artık muhalefet bu bölgelere gelip ‘Siz bu işleri yapamıyorsunuz’ diyemiyor. Çünkü sahada gerçek ortada.”

BAKAN KURUM'DAN ÖZEL'E ESPİRİLİ YANIT

Bakan Kurum, son yaptığı paylaşımda ise, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in "Depremzedeye verilen sözler gerçeğe dönüşmemiştir" sözlerine esprili bir şekilde yanıt verdi. Videoda 6 Şubat depremlerinde yıkılan konutların yerine 2 sene içerisinde yenilerinin inşa edildiği hali yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi