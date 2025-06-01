Antalya’da 174 Konaklama Tesisi Mühürlenecek: Ruhsatlar Askıya Alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bazı konaklama tesisleri, yapılan denetimlerin ardından ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle ve Antalya Valiliği’nin 2025/1 sayılı genelgesine dayanılarak başlatılan denetimler sonucunda, 294 tesis incelendi. Bu tesislerden 174’ü, eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarıldı ve ruhsatları geçici olarak askıya alındı. Bu işletmelerin mühürlenme işlemleri ise 2 Haziran itibarıyla başlayacak.

VERİLEN SÜRE DOLDU

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu 294 tesisin Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denetlendiği ve birçok işletmede yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler bulunduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Belediyemiz, bu süreçte ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde, sorumlu bir kamu yönetimi anlayışıyla hareket etmiş, tesislere eksikliklerini gidermeleri ve İtfaiye Uygunluk Raporu almaları için 31 Mayıs 2025'e kadar süre tanımıştır"

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Belediye açıklamasında ayrıca, yangın güvenliği gibi yaşamsal bir konuda tüm kamu kurumlarıyla birlikte hareket edildiği vurgulanarak, "Bu süreçte belediyemiz bir kamu kurumu olarak üzerine düşen tüm sorumluluğun fazlasını almış, esnafın yanında durarak tüm iyi niyetli girişimleri sergilemiştir. Belediyemiz, eksikliklerin giderilmesi için 50 gün ek süre tanırken sürecin tüm risk ve sorumluluğu da üstlenmiştir. Ancak geldiğimiz bu noktada, belediyemizin artık yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ortak aldığı kararları uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediyemiz, yetki ve sorumluluklarını aşarak yeni bir karar alması ne yazık ki mümkün değildir" denildi.

DENETİMLER SONRASI RUHSATLAR ASKIYA ALINDI

Yapılan denetimler sonucunda eksikliklerini gidermeyen 174 işletmeyle ilgili resmi işlemler 31 Mayıs itibarıyla devreye alındı. Konuya ilişkin belediye açıklamasında, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı denetim tutanaklarındaki eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatları 31 Mayıs 2025 tarih ve saat 17.30 itibariyle askıya alınmıştır. İşletmelere her türlü bildirim yapılmış ve müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılmıştır. 2 Haziran Pazartesi itibariyle de mühürleme işlemleri başlatılacaktır. İşletmelerin faaliyet durumlarına ilişkin olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları re'sen denetim ve tespit yetkisi bulunmaktadır. Faaliyetlerine devam ettiği belirlenen işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA