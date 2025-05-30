Grand Kartal Otel Faciasında İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden Kartalkaya'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturma tamamlandı. Felaketin ardından başlatılan adli süreçte Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

İddianamede, otelin sahipleri, yöneticileri ve Bolu Belediyesi'nde görevli itfaiye yetkililerinden oluşan 13 kişi hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DAVA GÜNÜ BELLİ OLDU

98 sayfalık iddianamenin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından duruşma tarihi belirlendi. Haklarında dava açılan 32 sanığın yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak.

Kaynak: AA