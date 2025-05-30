Sedef Güler Cinayetinde Kan Donduran İfadeler: Her Şeyi İtiraf Ettiler

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran 2024'te halıya sarılmış, elleri ve ayakları bağlanarak denize atılmış şekilde bulunan kadın cesediyle ilgili dava sürüyor.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu belirlendi. Olayla ilgili biri firari toplam üç sanıktan ikisi, Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün yargılanmasına Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

'BİRLİKTE PLANLADIK'

Sanık Fırat Baykara, olay günü evde olmadığını, sonrasında eve geldiğinde Sedef Güler'in hayatını kaybettiğini fark ettiğini söyledi.

Baykara, arkadaşının polisi aramasına izin vermediğini belirterek, "Cesedi nereye atacağımızı birlikte planladık. Zincir aldık, halıya sardık ve Yavuz'un aracıyla cesedi denize götürdük. Ceset batmayınca şaşırdı" dedi. Baykara, olayın şokuyla hareket ettiğini ve kendini baskı altında hissettiğini iddia etti.

'TEKRAR HAPSE GİRMEMEK İÇİN CESEDİ ATTIM'

Yavuz Güngör ise ifadesinde Sedef Güler'le birkaç aydır görüştüğünü, olay günü Güler'in alkol ve muhtemelen uyuşturucu madde etkisinde olduğunu öne sürdü.

Güler'in sabah hareketsiz halde bulunduğunu ve burnundan kan geldiğini söyleyen Güngör, paniklediğini belirterek, "Tekrar hapse girmemek için cesedi denize attım" dedi.

Yavuz Güngör şöyle konuştu:

"Biz Sevda ile internette tanıştık sonra ablası Sedef'i getirdi. Sonra alkol aldık Sedef'le bu şekilde tanıştık. 4-5 aydır tanışıyorduk ve ben ona maddi yardımda bulunuyordum. İhtiyaçlarına yardımcı oluyordum. Olay günü geldiğinde Sedef benimle buluşmak istedi gece 11'e gelmişti ama Sedef hala gelmemişti. Benim gitmem lazım dedim ama bana mutlaka geleceğini zaten çok durmayacağını söyledi. Ona 'ben sana para da gönderirim' dedim. Saat gece 12 civarı geldiğinde zaten sarhoştu kafası bir dünyaydı. 'Bir şey içer misin' dedim istemedi.

Karnının aç olduğunu söyledi. Alkolün dışında bir şeyler içtiği belliydi. Ben uyuşturucu hiç kullanmadım çok alkol de içmem ayılmak için kokain içtiğim oluyor ama çok içmem. Ona bir telefon geldi 10 dakika konuştu. Konuştuğu kişiye hakaretler etti. Telefonla konuşurken kızım Hande eve arkadaşlarıyla geldi. Sedef'i görünce çok sinirlendi. 'genç kızla ne isin var baba uyuşturucu kullanan kızı eve getiriyorsun' dedi. Sedefle birbirlerine girdiler. Ben Sedef'i bunların arasından aldım.

Ardından alkol ve kola aldık kolanın içerisine içerken bir şey atıyordu. Sabah uyandığımda vefat etmişti. Sedef dedim burnundan kan döküldü. Tekrar hapse girmemek için Sedef'i denize attım

Mahkeme, firari sanığın yakalanması yönündeki çalışmaların sürmesine ve mevcut tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA