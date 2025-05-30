Sivas'ta Feci Kaza: Genç Kadın Hayatını Kaybetti, Üçü Çocuk Dört Kişi Yaralandı

Sivas-Malatya kara yolunda sağanak yağmurun etkili olduğu saatlerde meydana gelen trafik kazası, bir ailenin hayatını altüst etti. Ulaş ilçesi yakınlarında yaşanan zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken, üçü çocuk olmak üzere dört kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas'tan Ulaş yönüne gitmekte olan 25 yaşındaki Umut Akbulut'un kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkmasıyla başladı. Refüjü aşan araç, karşı şeritte seyreden otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol ortasında ters dönerken, aynı yönden gelen tırın sürücüsü ise faciadan kıl payı kurtuldu. Tır, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere saplandı.

ÇOCUKLAR YOĞUN BAKIMDA

Kazada araçta bulunan 28 yaşındaki Merve Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Umut Akbulut ile araçtaki çocuklar M.A. (9), A.A. (7) ve H.A. (5) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneden yapılan ilk açıklamalara göre, yaralıların hayati tehlikeleri sürüyor.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kazanın ardından Sivas-Malatya kara yolunun Sivas istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle yolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA