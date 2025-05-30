Aile Sağlığı Merkezinde Korku Dolu Anlar: Doktoru Hastanelik Etti, Serbest Kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Dr. Nurettin Ceylan, görev başında hasta yakını tarafından darbedildi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi daha eklenirken, olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre olay, dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Evlilik işlemleri için kan vermek isteyen U.A., aile sağlığı merkezine geldi. Ancak aile hekimi Dr. Nurettin Ceylan, kan alma işlemlerinin saat 10.30 itibarıyla sona erdiğini belirterek işlemin bir sonraki haftaya bırakılabileceğini söyledi. Alternatif olarak özel hastaneye yönlendirilen U.A., bu yanıta öfkeyle tepki gösterdi.

YUMRUKLARLA SALDIRDI

Dr. Ceylan'ın ifadesine göre, U.A. sözlü tartışmanın ardından odayı terk etti. Ancak kısa bir süre sonra tekrar dönerek tehditler savurdu.

Saldırgan, “Bu doktorlar neden dayak yiyor, şimdi seni öldüreceğim.” dedi.

Ceylan'ın kendini savunmak için verdiği tepkinin ardından, U.A. yanında bulunan kadına rağmen tekrar odaya girerek doktora kafa, yüz ve omzuna yumruklarla saldırdı. Genç hekim, kendisini cenin pozisyonuna alarak korumaya çalıştı.

GÖRÜNTÜLER ŞIDDETİ ORTAYA KOYDU

O anlar sağlık merkezinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın merkezden çıkan kurye ile tartıştığı, ardından doktorun odasına yöneldiği, yanında bulunan kadının engelleme çabalarına rağmen yeniden içeri girerek saldırdığı anlar net biçimde yer aldı. Personelin müdahalesiyle odadan çıkarılan saldırgan, birkaç kez daha merkeze dönmeye çalıştı.

'SEN İYİLEŞ, YİNE DÖVEYİM'

Dr. Ceylan, omzunun çıktığını belirtince, U.A.'nın kendisine “Sen iyileş, tekrar döveyim” şeklinde tehditlerini sürdürdüğü belirtildi. Saldırgan, olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN KINAMA

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, yazılı bir açıklama yaparak olayı sert sözlerle kınadı:

"Fedakarca hizmet sunan hekimimize yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırgan hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır."

U.A. hakkında resmi şikayette bulunulurken, saldırıya ilişkin adli soruşturma devam ediyor. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları yeniden kamuoyunun tepkisini çekerken, yetkililer sağlıkta şiddete karşı daha etkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

Kaynak: DHA