Osmaniye'de Aile Sağlığı Merkezine Saldırı Anbean Kameralarda

Osmaniye’de aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimi Mehmet Akif Habacı’yı tehdit ettiği için tutuklanan şahsın yakını, doktor şikayeti çekmeyince sağlık merkezine saldırdı.

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Türkiye’de sağlık çalışanlarına şiddet olayları sık sık gündeme gelirken, Osmaniye’de aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimi Mehmet Akif Habacı’yı tehdit ettiği için tutuklanan şahsın bir yakını, şikayet geri çekilmeyince aile sağlığı merkezinin camını bıçakla kırdı. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

28 Mayıs'ta Dr. İhsan Göknal Mahallesi’ndeki Osmaniye Merkez 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, sağlık merkezine gelen kişi, görevli aile hekimi Mehmet Akif Habacı’dan sentetik hap yazmasını istedi. Doktorun talebi reddetmesi üzerine şüpheli, hekimi tehdit etti. Dr. Habacı’nın şikayetçi olması üzerine şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

ŞİKAYET GERİ ÇEKİLMEYİNCE TEHDİT ETTİ

Tutuklanan şüphelinin bir yakını, aile sağlığı merkezine gelip şikayetini geri çekmesi için doktoru tehdit etti. Olumsuz yanıt alan şüpheli, elindeki bıçakla merkezin camlarını kırdı. Yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, kısa sürede polis ekiplerin tarafından gözaltına alındı.

Doktor Mehmet Akif Habacı, kendisini tehdit eden şüpheli hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Sağlık Osmaniye
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