Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nureddin Yıldız Protestosunda Tutuklanan 5 Öğrenciye Tahliye

6Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmesini protesto ettikleri için tutuklanan 5 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.

Son Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nureddin Yıldız Protestosunda Tutuklanan 5 Öğrenciye Tahliye

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Nureddin Yıldız protestolarının ardından tutuklanan 5 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.

Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan yapılan paylaşımda kararla ilgili "Nurettin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan Boğaziçili çocuklarımızın tensiben tahliye kararı açıklandı. Çocuklarımız artık özgür. Silivri'de çocuklarımızın tahliye haberini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nureddin Yıldız Protestosunda Tutuklanan 5 Öğrenciye Tahliye - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilebileceğini savunarak büyük tepki toplayan Nureddin Yıldız'ın konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne çağırılmasını protesto eden toplam 97 kişi, 14 Mayıs'ta kampüsteki eylem sırasında darp edilerek ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı. Ertesi sabah 82 kişi serbest bırakılırken 15 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 6 öğrenci tutuklanmıştı.

Gazeteci Yıldız Tar Tahliye EdildiGazeteci Yıldız Tar Tahliye EdildiGüncel
İBB Soruşturmasında 3 İsme Etkin Pişmanlıktan TahliyeİBB Soruşturmasında 3 İsme Etkin Pişmanlıktan TahliyeGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci
Son Güncelleme:
Saraçhane'de 'İmamoğlu' Protestolarında Tutuklanan Gençlere Tahliye Saraçhane Protestolarında Tutuklanan Gençlere Tahliye
Çilekteki Pestisiti Temizlemek Bu Kadar Kolaymış! Ne Tuz Ne de Sirke, Anında Temizliyor Çilekteki Pestisiti Temizlemek Bu Kadar Kolaymış! Ne Tuz Ne de Sirke, Anında Temizliyor
Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük
Boğulmak Üzereydi, Okul Müdürü İmdadına Yetişti Boğulmak Üzereydi, Okul Müdürü İmdadına Yetişti
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi
Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi
Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti
3.5 Milyon Liranın 1 Aylık Getirisi Evi Arabayı Sattırdı 3.5 Milyon Liranın 1 Aylık Getirisi Evi Arabayı Sattırdı
Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar