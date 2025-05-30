Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nureddin Yıldız Protestosunda Tutuklanan 5 Öğrenciye Tahliye
6Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmesini protesto ettikleri için tutuklanan 5 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Nureddin Yıldız protestolarının ardından tutuklanan 5 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.
Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan yapılan paylaşımda kararla ilgili "Nurettin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan Boğaziçili çocuklarımızın tensiben tahliye kararı açıklandı. Çocuklarımız artık özgür. Silivri'de çocuklarımızın tahliye haberini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilebileceğini savunarak büyük tepki toplayan Nureddin Yıldız'ın konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne çağırılmasını protesto eden toplam 97 kişi, 14 Mayıs'ta kampüsteki eylem sırasında darp edilerek ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı. Ertesi sabah 82 kişi serbest bırakılırken 15 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 6 öğrenci tutuklanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi