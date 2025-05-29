İBB Soruşturmasında 3 İsme Etkin Pişmanlıktan Tahliye

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Subaşı, Taşçı ve Gürman adli kontrolle tahliye edildi.

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İBB Soruşturmasında 3 İsme Etkin Pişmanlıktan Tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, "örgüte üye olmak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet vermek" ve "örgüte üye olmak" suçlarından tutuklu bulunan Güngör Gürman'ın savcılığa ek ifade vermek istediği öğrenildi.

ÜÇ İSME ADLİ KONROLLE TAHLİYE

Savcılık, alınan ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olduğunu değerlendirerek Subaşı, Taşçı ve Gürman'ı "konutu terk etmemek" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, Subaşı, Taşçı ve Gürman'ın talep yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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