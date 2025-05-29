İstanbul Çekmeköy'de Yangın Faciası! Yaşlı Kadın Feci Şekilde Can Verdi

İstanbul Çekmeköy'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız bulunan 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Çekmeköy'de Yangın Faciası! Yaşlı Kadın Feci Şekilde Can Verdi

Çekmeköy'de Güngören Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın üçüncü katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YAŞLI KADIN CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde yalnız bulunan Müslime Kaya'nın (75), dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzer Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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