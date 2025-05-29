Bu Nasıl Vicdan! Vahşetin Adresi Bu Kez Edirne: Köpeklerin Kafasını Kesip Çukura Attılar

Hayvan katliamının son adresi Edirne oldu. Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tarla kenarındaki su dolu çukurda 3 köpek, başları kesilmiş halde ölü bulundu.

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Bu Nasıl Vicdan! Vahşetin Adresi Bu Kez Edirne: Köpeklerin Kafasını Kesip Çukura Attılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tarla kenarındaki su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu.

Vicdanları sızlatan olay, Edirne'nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi Asri Mezarlık arkasında bulunan tarlada meydana geldi. ATV ile dolaşmaya çıkan Şenol Göksu, tarla kenarındaki su dolu çukurdan ağır koku yayıldığını fark etti.

KAFALARINI KESİP ÇUKURA ATMIŞLAR

Göksu, su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek gördü. Olayı anlatan Şenol Göksu, arkadaşıyla birlikte bölgede ATV'yle gezmeye çıktıklarını belirterek, "Tarla kenarındaki su çukurunu gördük. Çukurun içinde 3 ölü köpek vardı. Başlarının olmadığını fark ettik. Çok acı verici bir şey bu. Biz de yetkilileri aradık. Başları kesilmişti, biz de şaşırdık. Dehşet verici bir şey. Umarım yapanın yanına kar kalmaz" dedi.

'DAHA FAZLA ZARAR VERMENİN BİR MANASI YOK'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci ise olayın üzücü olduğunu ifade ederek, "Su dolu çukurda başları olmayan 3 ölü köpek bulunmuş. Bu gerçekten üzücü bir olay. Eğer kasten başları kesilerek çukura atıldılarsa yapanın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasını ve cezasını almasını isteriz. Zaten sokak hayvanları için yasa çıktı. Sokak hayvanları toplatılıyor ve barınaklara götürülüyor. Bu hayvanlara daha fazla zarar vermenin bir manası yok. Umarız ne olduğu ortaya çıkar. Olayı kınıyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan belediye ekipleri, köpekleri bulunduğu yerden almak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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İzmir Hayvan katliamı
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