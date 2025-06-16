Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında

TAKİPLER DURDURULDU, İHTİYATİ TEDBİR KARARI ALINDI

Kararla birlikte, şirket aleyhine başlatılmış olan her türlü icra takibi ve haciz işlemleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca ihtiyati tedbir kapsamında yeni takip işlemlerinin başlatılmasının da önüne geçildi. Mahkeme kararında, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca çeklerin bankaya ibrazı durumunda konkordato sürecinde olduğuna dair şerh düşülmesi gerektiği de belirtildi.