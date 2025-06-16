Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ekonomik sıkıntılar yaşayan Keytex Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi için konkordato talebini değerlendirerek, 22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
Kaynak: Sözcü
Zara, LC Waikiki ve DeFacto gibi markalara üretim yapan şirketin başvurusu üzerine alınan bu karar doğrultusunda, şirketin borç yapılandırma sürecine girmesi amaçlanıyor.
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ATANDI
Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, mahkeme şirketin mali yapısının ayrıntılı olarak incelenmesi için 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Heyetin hazırlayacağı detaylı rapor, geçici mühlet süresi sonunda şirketin konkordato sürecinin kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğini belirleyecek.
TAKİPLER DURDURULDU, İHTİYATİ TEDBİR KARARI ALINDI
Kararla birlikte, şirket aleyhine başlatılmış olan her türlü icra takibi ve haciz işlemleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca ihtiyati tedbir kapsamında yeni takip işlemlerinin başlatılmasının da önüne geçildi. Mahkeme kararında, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca çeklerin bankaya ibrazı durumunda konkordato sürecinde olduğuna dair şerh düşülmesi gerektiği de belirtildi.
EKONOMİK MODELİN ETKİLERİ TEKSTİLDE DERİNLEŞİYOR
Ekonomik dalgalanmaların ve artan maliyet baskısının yoğun şekilde hissedildiği tekstil sektöründe, Keytex Tekstil’in konkordato talebi, son dönemde büyüyen finansal sıkıntıların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirketin durumuyla ilgili nihai kararın, geçici mühlet süresinin sona ereceği Temmuz ayı sonunda verilmesi bekleniyor.