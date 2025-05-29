Adana'da Peş Peşe Deprem

AFAD’tan alınan bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli saat 20.32'te yerin 10,33 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede hafif hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi saat 00.18'de 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydetti. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi