Bingöl'de Korkutan Deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Bingöl'de Korkutan Deprem

AFAD, Bingöl'de saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 13.56 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3; derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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