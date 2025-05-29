Bingöl'de Korkutan Deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Bingöl'de saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 13.56 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-05-29
Saat:20:14:31 TSİ
Enlem:39.22 N
Boylam:40.25889 E
Derinlik:13.56 km
Detay:https://t.co/Cd6rrhcwar@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3; derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 29, 2025
DALLICA-KIGI (BINGOL) https://t.co/Y98IfnPzsa
29.05.2025, 20:14:30 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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