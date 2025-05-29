Cezaevi Ziyareti Dönüşü Kanlı Pusu! Aynı Aileden 3 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Kanlı saldırı, saat 17.00 sıralarında Ayrancılar İnönü Mahallesi İzmir-Aydın Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenilen Adnan Ö. ve ailesi, kimliğin belirsiz kişilerce pompalı tüfek ve tabancalarla saldırısına uğradı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Saldırganlar aracı adeta tararken daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekibi bölgeyi güvenlik çemberine alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunanlardan Adnan Ö. ve 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Adnan Ö.'nin eşi Ayşe Ö. ve oğlu Ahmet Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SİLAH ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Öte yandan olayda kullanılan silahlardan birinin çöp kovasında bulunulduğu öğrenilirken, şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA