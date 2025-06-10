Kilit Kavşakta Dönüş Çilesi! Trafik Yoğunluğu Zirve Yaptı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte trafik yoğunluğu arttı. 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'deki 'kilit kavşak'ta trafik adeta kilitlendi. Yoğunluk, drone ile havadan görüntülendi.

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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler dönüş yoluna geçti, trafik yoğunluğu adeta zirve yaptı.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu gece saatlerine kadar devam etti. Özellikle tatilin son gününde memleketlerinden ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen milyonlarca vatandaş, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Yüz binlerce aracın aynı anda yola çıkmasıyla birlikte kentte adeta trafik kilitlendi. Araçların zaman zaman dur-kalk yaptığı gözlendi. Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda ise trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Sürücülerin oluşturduğu yoğun araç trafiği havadan görüntülendi.

BAZI KAVŞAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Trafik akışını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda ve kavşak noktalarında yoğun mesai yaptı. 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, kavşaklarda yönlendirme yaparak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı. Denetim noktalarında sürücüler hem hız hem de emniyet kemeri konusunda uyarılırken, muhtemel kazaların önüne geçmek için anonslarla dikkatli olunması istendi. Karayolları ekipleri de ulaşımı rahatlatmak için bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kaynak: İHA

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